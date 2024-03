Barbara d’Urso da Mara Venier: “Sono emozionata perché ho iniziato in Rai. Sono serena, ma c’è ancora il dolore per quello che mi è accaduto”

Milano, 3 marzo 2024 – Barbara D’Urso è tornata in tv. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, la presentatrice è ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ su Rai 1. Qualche giorno fa, era stata proprio la padrona di casa a confermare l’appuntamento via social: “A Domenica Barbarella” aveva scritto su Instagram la signora del pomeriggio domenicale in casa Rai. E lei, proprio ieri, via Instagram, aveva ammesso di essere “molto emozionata”.

Ed eccola entrare in studio, alle 14, in abito lungo, nero con zip e tacco a spillo, sulle note di ‘Dolceamaro’, la canzone di Cristiano Malgioglio feat Barbara d’Urso. “Non vado in tv da nove mesi e un giorno”, dice. E ironicamente aggiunge: “Oggi è come se fosse un parto per me”.

Poi, un ricordo ai suoi esordi: “Sono qui, in Rai, dove ho iniziato e dove sono stata per 22 anni. La vita ti sorprende sempre”. E assicura di stare bene: “Sono serena, anche professionalmente”. Ma ammette, con gli occhi lucidi: “Il dolore per quello che mi è accaduto c’è ancora. E’ stata la modalità con cui sono stata strappata da quello che era la mia vita, il 26 giugno alle 16.10”. Mara Venier prova a sdrammatizzare e scherza sull’abbigliamento scelto dalla sua ospite: "Sei quasi a lutto. Ero in nero anche io, poi mi sono cambiata e messa in fucsia”.

Poi, lascia di nuovo la parola alla sua collega: “A Mediaset sono stata 23 anni e per 16 sono andata in diretta tutti i giorni. L’azienda mi ha dato tanto e io ho dato tantissimo”. E ricorda: “Anche durante il Covid, quando tutti stavano a casa, io ho continuato la mia trasmissione per tenere compagnia agli italiani, farli cantare sul balcone ed informarli sulla pandemia”.

D’Urso però non vuole soffermarsi troppo su quel momento, ovvero luglio 2023, quando Mediaset presentò i palinsesti per la nuova stagione e annunciò che al timone di ‘Pomeriggio 5’ sarebbe arrivata la giornalista Myrta Merlino. “Non voglio parlare di quello che è accaduto, oggi deve essere una festa”. E saluta Diaco, Carlo Conti, il pubblico, “il mio cuore è vostro”, dice rivolta alle telecamere “dei miei due figli, e vostro” agginge autoironica rifacendo il gesto che ha fatto per anni in tv.

Mara Venier la rassicura dicendole che prima o poi si chiarirà con i vertici del Biscione, “perché tutto si chiarisce prima o poi”. “La guerra è terribile in ogni ambito – sottolinea la padrona di casa – e noi vogliamo la pace”.

Dopo il primo scambio di battute tra Venier e D’Urso, Carmelita si ritrova a parlare della sua infanzia e si commuove parlando anche della mamma, scomparsa quando era piccola. “A 11 anni e mezzo ho dovuto costruirmi una corazza, fin da piccola, mamma era sempre a letto con una flebo, noi fratellini non sapevamo cosa avesse. Aveva una malattia che oggi si cura, un linfoma di non Hodgkin. Poi un giorno siamo tornati a casa dalla campagna e quel letto era vuoto. Da quel momento non ne abbiamo più parlato”. E racconta la bugia che l’ha segnata per tutta la vita: “Titti, così mi chiamava papà, torniamo a casa, a Napoli, che mamma sta meglio. Le ho scritto anche una letterina, quel 23 agosto. Poi quando papà ci ha detto: ‘Mamma ci ha lasciato’, è stato uno choc”. Lei, come Venier, indossa la fede della madre ed entrambe l'hanno baciata. Subito dopo, parte un video in cui c’è la testimonianza dell’amica d’infanzia Fatima, che per d’Urso è un grande donna, una sorella.

Poi, si passa alla storia d’amore con Miguel Bosé, anticipata da un suo fratello in un video: “Abbiamo avuto una storia meravigliosa”. Quindi, si è passati a Mauro Berardi, il padre dei suoi due figli: “Lo amavo follemente, non ci sono stati tradimenti ma caratterialmente c’erano dei problemi. Io ho sofferto moltissimo e sono rimasta sola. Lui mi ha fatto la guerra per moltissimi anni. Poi un giorno, dopo tanti anni di dolore, io ho avuto problemi di depressione e in cui avevo cresciuto per anni da sola io e quei bambini, l’ho invitato a da me a Natale con i bambini e ho fatto come niente fosse e lui ha fatto come niente fosse”. Un modo per mettere fine a una guerra tra ex.