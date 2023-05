Milano, la gloria degli Articolo 31 al Forum. J-Ax: “Ecco come abbiamo evitato di sparire”

Un urlo per l’Articolo 31? No, un boato. Quattro notti di gloria tra le gradinate in deliquio di un Forum pieno fino all’orlo sono il bagaglio con cui J-Ax e Dj Jad si preparano alla grande rentrée estiva sulle piazze italiane con tappa pure al Rugby Sound di Legnano il 4 luglio e all’Arena Campo Marte di Brescia il 12.

"Dovevamo necessariamente ripartire da Milano perché qui è nato tutto", dicono. Ritrovati nel 2018 sul palco del Fabrique, ricongiunti ufficialmente tre mesi fa su quello di Sanremo, Aleotti & Perrini tornano a fare ditta col pubblico di nuovo tutto dalla loro parte. Se all’Ariston sono sembrati un po’ due pesci fuor d’acqua (16° posto con “Un bel viaggio”) su un palco molto più decisivo per i loro destini come quello di Assago sono tornati ad essere gli stessi de “La riconquista del Forum”, l’album dal vivo realizzato nel 2004 per documentare un’altra resurrezione dopo il periodo di appannamento accusato dai loro inni “politically uncorrect” sul finire degli anni Novanta. L’ultimo concertone, quello di giovedì, ha visto l’intervento di amici (e parenti) come Grido, Gemelli Diversi, Jake La Furia, Reverendo, ma anche Fedez e Annalisa per condividere le lepidezze balneari del nuovo singolo “Disco Paradise”.

Ax, giovedì sera Fedez prima l’ha preoccupata e poi commossa.

"Ogni volta che Federico apre bocca può succedere di tutto; quindi, ho preso spunto dal fatto che voleva parlare per fare una gag e dirmi preoccupato. La commozione no, quella è stata vera".

Fedez ha detto che nei suoi momenti difficili lei c’è sempre stato.

"Già. E adesso che andiamo in promozione per ‘Disco Paradise’ penso che mi commuoverò ogni volta, perché non riesco più a guardarlo senza piangere".

Il 27 giugno a Love Mi, il concerto gratuito di Fedez in Piazza Duomo, ricambierà la cortesia?

"Sì, ci saremo pure io e Jad come Articolo 31”.

Com’è cominciata l’avventura di “Disco Paradise”?

"Quando Federico mi ha detto ‘perché non facciamo un pezzo estivo assieme’ sono stato subito d’accordo, perché il progetto mi offre modo di raccordare passato e presente unendo gli Articolo 31 con Fedez e Annalisa. Meno male che c’è lei ad alzare il livello, altrimenti sarebbe stata solo la canzone per l’estate di tre tamarri".

Una carriera di alti e bassi quella sua e di Jad.

"La fortuna degli Articolo 31 è stata quella di avere successo e poi fallire e poi avere successo di nuovo. In questo mestiere se sei sempre coccolato rischi di sparire".

Max Pezzali dice che quando avete iniziato eravate degli outsider, degli underdog.

"Effettivamente gli Articolo 31 non hanno forse portato il rap in Italia, ma, come Pezzali nel pop, gli hanno dato una bella mano; lui cantando la provincia, noi la periferia".

Cosa le hanno lasciato questi quattro concerti al Forum?

"Essendo l’ultima, la quarta data è stata la sola in cui non ho dovuto risparmiare con la voce. E che quindi ho potuto affrontare più da caz**ne e meno da professionista delle altre. Mi sono divertito davvero tanto. Avere tutte le persone che in modo o nell’altro ha nno segnato la mia vita sullo stesso palco la stessa notte è stato fantastico".