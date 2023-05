Arriva il Visionari Festival, music & spiritual experience domenica 21 maggio al Magnolia di Milano

Milano – Visionari Festival, l'esperienza che unisce musica e spiritualità, approda al Magnolia di Milano il 21 maggio per il primo grande evento dedicato a tutti i Visionari e ai loro sogni. Le prevendite sono disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE e visibili sul sito www.giardinodeivisionari.com/en/visionarifestival. Dopo più di 7 anni in giro per il mondo, con oltre 100’000 partecipanti in festa e più di 80 artisti internazionali coinvolti, dopo eventi organizzati a Tulum (Messico), Ibiza, Tokyo e Bali (Indonesia), finalmente arriva anche a Milano il VISIONARI FESTIVAL.

Giardino Dei Visionari torna nella sua "città natale" con una experience incentrata su musica, spiritualità, yoga e wellness. Il programma completo di VISIONARI FESTIVAL, un viaggio che accompagnerà i partecipanti in un percorso musicale, spirituale e sensoriale unico al mondo, con 3 aree e più di 30 attività esclusive da vivere il 21 maggio 2023 al Circolo Magnolia, a partire dalle ore 15:00 con la lezione di Yoga Thai Chi di Filippo Mori, passando per il talk di GIANLUCA GOTTO, fino a tarda notte con l'imperdibile Dj Set di PABLO FIERRO, tra house music, ritmi jazz e suoni soul intensi

Il programma: SPIRITUAL AREA 15.00 Filippo Mori, Introspezione - Yoga Thai Chi 15.45 Lucrezia Montrone, Purificazione - Yoga Sciamanico + cerimonia 16.30 Marianne Mirage, Connessione - Bagno di Gong 17.15 Ela Mare, Trasformazione - Mindfulness 18.00 Federico Pistono, Esplorazione - Intimità e relazioni 18.45 Meg Vibes, Liberazione - Tribal Yoga & Ecstatic dance 19.30 Gianluca Gotto, Talk 20.15 Janax Pacha, Live al tramonto LIVE AREA 15.00 Marco Selvaggio (Live) 15.30 Marco Selvaggio e Didgeridoo (Dj Set) 16.30 Santi & Tugce (Live) 18.00 Rico Loop (Live) 19.30 Kaleema (Live al tramonto) 21.00 Afrosideral (Live) 22.00 Sinai (Dj Set) 23.30 Makossa (Dj Set) VISIONARI AREA 15.30 Restless (Dj Set) 17.00 PaloSanto (Dj Set) 18.30 Etna (Dj Set) 20.00 Lemurian (Dj Set al tramonto) 22.00 PABLO FIERRO (Dj Set)

Un momento del Visionari Festival

Con il suo stile cosmopolita, in breve tempo il dj e producer spagnolo Pablo Fierro è divenuto un riferimento mondiale non soltanto in ambito latin e afro house; il musicista peruviano Lemurian sa sempre creare vibrazioni sonore capaci di guidare chi l’ascolta verso la musica che (ancora) non c’è; il polistrumentista argentino Janax Pacha sa fondere come pochi altri elettronica, etnica e tribale. La sostenibilità e il rispetto dell'ambiente sono una priorità per il VISIONARI FESTIVAL: eco-friendly, contro lo spreco e con una proposta food vegetariana e vegana, l'organizzazione si impegna a rispettare la Terra. Con trucco e glitter biodegradabili e una politica Leave No Trace, mira a controllare la propria impronta ambientale.

Le scenografie e gli allestimenti del festival sono invece ispirate a tradizionali atmosfere messicane, ibizenche e marocchine. VISIONARI FESTIVAL è organizzato da Giardino dei Visionari, agenzia di eventi e digital marketing fondata da Jamy Caruso, musicista che sotto il nome di ETNA ha prodotto per Joan Thiele, Gaia, Anastasio, Lola Ponce, oltre ad Ost per brand quali Roberto Cavalli, Nike, Fendi, Champion e molti altri, insieme all’Art Director e poetessa Rebecca Sadr. Prevendite attive e informazioni su www.giardinodeivisionari.com/en/visionarifestival