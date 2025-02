Area cani privata con zona agility e pure la piscina

FortunatiA Milano è stata inaugurata ‘Dog city garden’, la prima area cani privata a pagamento. Uno spazio tutto per sé, dove trascorrere tempo in sicurezza e in libertà con i propri amici a quattro zampe, senza il rischio di dover discutere con altri proprietari se i cani non vanno d’accordo. L’area si trova in viale Espinasse 104, in zona viale Certosa, ed è aperta tutti i giorni dalle 5 alle 23. Questo giardino recintato, che nasce da un ex deposito industriale, è grande duemila metri quadrati, è illuminato e videosorvegliato ed è anche attrezzato con due gazebo e una zona per i giochi di attivazione e per l’agility. E in estate ci sarà anche la piscina, rendendo il parco ancora più completo, per la gioia dei cani che amano buttarsi in acqua e per dar loro un po’ di refrigerio nei mesi più caldi. Il progetto è stato ben accolto dai milanesi: a poche ore dall’apertura c’era già il boom di prenotazioni. È possibile prenotare lo spazio in esclusiva per un’ora alla volta e possono entrare al massimo tre cani appartenenti allo stesso padrone. La prenotazione funziona così: sul sito di ‘Dog city garden’ si può acquistare un pacchetto che parte da quello base di 5 ore che costa 75 euro e c’è anche la possibilità di prenotare sessioni con un educatore cinofilo. Si accede all’area attraverso un codice personale che viene fornito al momento della prenotazione e che cambia ogni volta. L’idea di realizzare qualcosa di nuovo su Milano è nata dall’esigenza concreta di due amiche, Sarah Canonici e Veronica Crippa, che hanno avviato questa attività. "Ho un border collie, Luna, che ha bisogno di muoversi molto, ma a Milano le aree cani sono sempre piene e a volte è difficile trovare il modo di lavorare con il proprio animale. Anche la mia socia, che ha due levrieri, riscontrava le stesse difficoltà", spiega Canonici, che è presidente di un’associazione per cani, oltre a lavorare nel mondo della comunicazione e degli eventi assieme a Crippa. "Da questa necessità è nata l’idea di acquistare un’area verde privata. E abbiamo in mente di aumentare i servizi, organizzando attività collaterali di formazione e presentazioni", conclude la Canonici.