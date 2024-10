Antonio Capolupo e il nuovo singolo ‘Un’altra volta’: un viaggio emotivo tra rinascita e perdono

Milano, 28 ottobre 2024 – Una ballata elettroacustica che è un viaggio emotivo tra rinascita e perdono. Una canzone che racconta i dilemmi del cambiamento e le scelte personali che influenzano il destino. Il cantautore Capolupo ha appena pubblicato il nuovo singolo intitolato "Un'altra volta", seconda tappa, dopo "Gioie e paranoie", del suo percorso solista. Già leader degli Estranea, band pop-rock nella scuderia della Sugar Music di Caterina Caselli, e membro del duo acustico Milagro, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani e ha realizzato due album dalle sonorità intimiste, Antonio Capolupo scopre così un'altra carta del disco in uscita il mese prossimo, che si chiamerà "Tra i miei disordini".

"'Un'altra volta' è una canzone arrivata in pochi istanti, ma per essere scritta ha richiesto un'intera vita - racconta Capolupo -. E' il risultato di un bilancio quotidiano, un percorso da affrontare e un'amara consapevolezza: il giudice più severo e capace di minare la nostra realizzazione e il nostro riscatto risiede in noi. Solo attraverso il perdono del passato e di noi stessi possiamo favorire una rinascita e un autentico cambiamento".

Il brano ha la forma di un dialogo interiore, una sorta di confessione emotiva in cui emergono le tante sfumature dell'animo umano, tra indecisioni, dubbi e tentennamenti, illusioni ma anche aspettative verso nuovi cammini da intraprendere. Il video che accompagna il singolo, diretto da Davide Spano, riflette l'atmosfera malinconica della canzone, tra una laguna nebbiosa, barche abbandonate e un tuffo purificatore che apre a una sensazione di rinascita.