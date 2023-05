Morto Andy Rourke, il bassista degli Smiths che aveva trovato l’amore a Brescia: “Era un’anima gentile”

È morto a 59 anni Andy Rourke, bassista della band inglese di culto The Smiths. Ad annunciarlo è stato il chitarrista del gruppo, Johnny Marr, amico fin dalle scuole superiori di Rourke: “Andy – ha scritto sui social Marr – sarà sempre ricordato, come un’anima gentile e bella da tutti coloro che lo conoscevano, e come un musicista estremamente dotato da persone che amano la musica. Bravo Andy. Ci mancherai fratello”.

Nato a Manchester nel 1964, Rourke a malato da tempo e dopo lo scioglimento degli Smiths, nel 1987, collaborò con altri musicisti, tra i quali Sinéad O’Connor, lo stesso frotman degli Smiths Morrissey nei suoi primi progetti solisti, Dolores O’Riordan dei Cranberries, oltre ad avviare in proprio il progetto FreeBass. L’ultima apparizione fu nel settembre dell’anno scorso durante il concerto di Johnny Marr al Madison Square Garden di New York.

Rourke aveva un legame particolare con Brescia. Era infatti sposato, dal 2012, con la bresciana Francesca Mor e con lei viveva a New York. A Brescia è stato in molte occasioni. Soprattutto in veste di dj: si era esibito al centro sociale Magazzino 47, al Carmen Town e al Vinile 45.