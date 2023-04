Andrea Zorzi schiaccia a teatro con ‘La leggenda del pallavolista volante’

‘La leggenda del pallavolista volante’ è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora di vita. Andrea ‘Zorro’ Zorzi, il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l'indimenticabile Nazionale di Julio Velasco, sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, racconta la sua grande avventura.

Attorno a lui, la verve esplosiva dell'attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo mito dello sport italiano, esponente della generazione di fenomeni che ha scritto la storia della pallavolo italiana e internazionale. Lo spettacolo è parte della

stagione 2022/2023 del No'hma di Milano, lo spazio teatrale diretto da Livia Pomodoro, di cui apre la programmazione del mese di aprile con una doppia data a ingresso gratuito, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile alle ore 21.

Attraverso la biografia di un campione che ha segnato la nostra storia sportiva, il pubblico riscopre con leggerezza la filosofia e il potenziale umano dello sport, al di là degli imperativi tecnici, economici e mediatici; con l'idea che nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si possa arrivare da nessuna parte. Questa stessa fiducia nella forza della pluralità ha ispirato Livia Pomodoro nel concepire la stagione 2022/2023, che ha voluto intitolare, per l'appunto, ‘Tutti insieme possiamo’.