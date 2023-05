Amici 22, Wax entra in finale. La dedica ad Angelina e la “bella amicizia” tra i due

Semifinale al cardiopalma, ieri sera, per "Amici 22". Il talent show di Maria De Filippi, iniziato il 18 marzo scorso, incorona il 20enne milanese Wax e la figlia di Mango Angelina per il canto, mentre restano in gara Isobel e Mattia per la danza. Non approdano alla finale di domenica 14 maggio la ballerina Maddalena e il cantante Aaron, sconfitto al ballottaggio da Wax, che viene salvato dalla giuria.

Io non me l'aspettavo, non me l'aspettavo veramente

Commenta visibilmente emozionato Wax (squadra Arisa-Todaro), all'anagrafe Matteo Lucido, appassionato di musica fin da bambino, come ha raccontato lui stesso, rivelando di aver iniziato a cantare in cameretta con il fratello maggiore al quale è molto legato. Figlio di una pittrice, ha sempre fatto dei lavoretti per mantenersi e non chiedere soldi ai genitori. E' lui il quarto finalista di Amici 2023.

Malgioglio: “Wax ha un pezzo che spacca”

Il verdetto arriva al termine di una puntata molto combattuta e con diversi colpi di scena. Nella sfida tra Mattia e Wax per stabilire chi dei due va direttamente in finale, il cantante presenta il suo inedito "Ballerine e guantoni" e riscuote il consenso entuasiasta di Cristiano Malgioglio: "Wax ha un pezzo che spacca e se non ha successo, vado in pensione…". Ma non basta a fargli guadagnare il posto nella finale di domenica prossima: il secondo finalista è il ballerino Mattia.

La dedica ad Angelina

Altro giro per Wax, che canta una sua versione di En e Xanax di Samuele Bersani, dedicandola ad Angelina. Diventano un rebus le parole di Maria De Filippi che rimarca la “bella amicizia” nata tra i due concorrenti. E subito c'è chi ipotizza che dietro l'amicizia possa esserci qualcosa di più. Ma i due artisti sono concentrati sulle sfide e - secondo quanto viene assicurato – ci sarebbe solo stima e simpatia tra i due, almeno per il momento. Ma chissà… la loro d’altronde non sarebbe la prima storia nata sul palco del talent.

La giuria sceglie Matteo Lucido

È la gara tra Aaron, Maddalena e Wax a decretare l'ultimo finalista della 22esima edizione di Amici. Il primo a esibirsi è Aaron con l’inedito "Universale", poi tocca alla ballerina Maddalena, chiude Wax con la sua "Anni 70". La giuria vota e salva Wax. Maddalena lascia tra le lacrime: “Sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita”. Aaron e Wax si giocano la finale. Il primo canta "Vuoto a perdere", e si commuove dedicandola ad una donna, mentre Wax si esibisce in "Partire da te". Il verdetto dei giudici incorona il cantante milanese: è lui il quarto finalista: “Non me l’aspettavo”, ammette, prima di andare a prendere la maglia”.