Alla Rotonda della Besana una mostra che parla cinese

In occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, approda a Milano Shanghai

In My mind – Milan Station, terza edizione della serie espositiva promossa dall’Ufficio Informazioni organizzata dallo Shanghai Promotion Center for City of Design. La mostra inaugura venerdì 6 giugno alla Rotonda della Besana, è aperta gratuitamente al pubblico sabato 7 e domenica 8 giugno. Oltre 40 opere in esposizione, un viaggio immersivo nel paesaggio urbano e nell’immaginario simbolico della metropoli cinese attraverso lo sguardo di 17 designer e creativi da tutto il mondo. Espone anche Orlando Daga con un’installazione (nella foto) che si ispira alle finestre circolari dell’architettura tradizionale cinese.