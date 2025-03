Alla Bam oltre 300 eventi: "La bellezza della fragilità"

Suonata all’aperto da tre amabili musicisti, “La vie en rose” di Edith Piaf, inno all’ottimismo nelle difficoltà, ha accolto chi si è infilato ieri nel nuovo Roseto-Oasi degli insetti e delle farfalle piantato dalla Fondazione Riccardo Catella (con la collaborazione della classe elementare 2B dell’Istituto Confalonieri) alla Bam, o Biblioteca degli alberi (ancora in crescita) Milano, durante la presentazione del programma culturale 2025.

Dal 30 marzo, prima delle quattro giornate del Bam Spring Festival, fino a dicembre oltre 300 appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti "all’insegna del talento, della meraviglia, dell’inclusione e della multiculturalità" nel parco pubblico da 10 ettari, l’unico senza recinzioni, creato a scomputo dal 2019 tra i grattacieli di Porta Nuova, di proprietà del Comune e affidato alla Fondazione Catella. Ieri rappresentata da Kelly Russell Catella, che ha ricordato il progetto “MiColtivo, Orto a Scuola”, che dal 2012 ha realizzato orti didattici inclusivi nei cortili di 9 scuole pubbliche di Milano: oltre 1.500 mq di spazi riqualificati, 200 insegnanti coinvolti, 10.000 studenti. Da esplorare la programmazione 2025, esuberante nonostante il tema conduttore (“Fragilità”), illustrata dalla direttrice generale culturale della Bam Francesca Colombo, che coinvolge 141 istituzioni e compagnie e non poche novità.

Come il Bam Community Talent, contest per giovani artisti tra i 14 e i 30 anni nelle discipline del circo, musica, teatro, realizzato con Fondazione di Comunità in diversi quartieri di Milano. Il Bam Summer Festival, al via il 22 giugno, aderisce alla Refugee Week e coinvolgerà 15 Paesi (dalla Palestina alla Nigeria). I concerti al tramonto chiuderanno la stagione estiva, mentre nella seconda parte dell’anno ci sarà un focus sui valori olimpici e paralimpici, in attesa dei Giochi di Milano-Cortina 2026.Anna Mangiarotti