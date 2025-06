Al Tittoni filosofia e musica. Sul palco arriva Rick DuFer

Un monologo sul rapporto tra saggezza, filosofi dell’antichità e intelligenza artificiale, per suggerire vie diverse nel nostro confronto quotidiano con la vita, le macchine e la tecnologia. E poi una serata in cui cantare a squarciagola le canzoni più belle della scena indie italiana, suonate da una band ma con microfono aperto in stile karaoke.

Sono le serate che inaugureranno la nuova settimana del Parco Tittoni. Il festival desiano, entrato nel vivo, continua a proporre spettacoli, concerti ed eventi per tutti i gusti, dando occasioni per trascorrere in compagnia queste prime calde serate estive.

Stavolta il sipario si alzerà mercoledì alle 21, quando il polmone verde della settecentesca Villa Tittoni accoglierà il noto filosofo, divulgatore culturale, scrittore, autore di podcast e performer teatrale Rick DuFer, al secolo Riccardo Dal Ferro: porterà in Brianza il suo monologo dal titolo “Saggezza artificiale“, in cui invita a ritrovare la saggezza antica nell’epoca delle intelligenze artificiali.

Muovendosi tra Seneca, Epitteto, Platone e Marco Aurelio, Rick DuFer farà scoprire come i filosofi antichi abbiano prodotto idee eccellenti per affrontare le sfide sociali, economiche e tecnologiche del nostro tempo, e come ancora oggi possano indicarci una strada possibile, oltre gli algoritmi.

Riccardo Dal Ferro è autore di romanzi, racconti gotici e saggi come “Spinoza e Popcorn“, che spiega le più importanti idee della filosofia analizzando film e serie tv, o come “Seneca tra gli zombie“ e “La parola a don Chisciotte“, in cui personaggi letterari celebri sono protagonisti di taglienti dialoghi immaginari sulla nostra umanità attuale, sui nostri valori e identità.

Da tempo inoltre gira l’Italia con monologhi come “Seneca nel traffico“, “Quanti giga pesa Dio?“, “Le vite di Spinoza“ e “Le Cogitate Impossibili“, che mettono assieme filosofia, letteratura e satira.

In rete è conosciuto anche per il podcast filosofico “Daily Cogito“. Biglietti d’ingresso 15 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Giovedì alle 21.30 toccherà alla musica con il primo appuntamento all’aperto dell’evento “Canta indie, canta male“, che già ha acceso le serate di primavera al circolo Tambourine di Seregno: anche a Desio la formula sarà quella del karaoke live band collettivo. Sarà l’occasione per scatenarsi sulle hit della scena indie, soprattutto quelle sugli amori finiti, con i brani scelti dal pubblico, suonati da una band e cantati assieme, a metà tra microfono aperto e karaoke. Biglietto d’ingresso 10 euro, in prevendita su Mailticket.