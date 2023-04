Aida Yespica sbarca su Onlyfans, i follower: “Per lei accendo un mutuo”

L’attrice, showgirl e modella venezuelana Aida Yespica è sbarcata su Onlyfans, il popolare social media in cui è possibile pubblicare e guardare – gratuitamente o dietro abbonamento – contenuti per adulti (benché non vi siano solo quelli). Yespica, che ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, ha 40 anni e su Instagram ha quasi un milione di follower.

Nel suo profilo Onlyfans, di cui è possibile vedere i contenuti pagando 25 dollari al mese, ha scritto: “Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”. Centinaia di fan l’hanno seguita sulla piattaforma pronti ad abbonarsi (“Per lei accendo un mutuo”), ma qualcuno si è lamentato del costo eccessivo della sottoscrizione oppure dicendo che una celebrità come lei non dovrebbe usare la piattaforma.

Onlyfans è il fenomeno online cresciuto come nessun altro negli ultimi tre anni. Il funzionamento del sito internet è semplice: chiunque può creare foto e video e scegliere se pubblicarli gratuitamente oppure mostrarli solo a chi sottoscrive un abbonamento (che può andare da 5 a 50 euro al mese). L’illusione che da è quella che si possa guadagnare tanto faticando poco pubblicando contenuti pornografici o quasi.

Su Onlyfans, quindi, c’è chi crea contenuti e chi paga per vedere quei contenuti. Di fatto, benché sul sito ci siano anche musicisti, cuochi e personal trainer, la stragrande maggioranza dei contenuti è sessualmente esplicito. La demografia la dice lunga: il 69 per cento di chi pubblica foto e video sono giovani donne, l’87 per cento di chi paga un abbonamento sono uomini.