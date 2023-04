Violenza sessuale sul treno Passante, le indagini: “C’era un altro passeggero, è andato via”

Milano, 6 aprile 2023 – Proseguono le indagini sulla violenza sessuale denunciata da una ragazza di 21 anni ieri mattina. La giovane sarebbe stata aggredita su un treno Passante Milano-Treviglio. Oggi è emerso che c'era anche un altro uomo nel vagone dove si trovavano vittima e presunto aggressore “che, compreso quanto stava per accadere, si è allontanato”.

Il presunto aggressore

Gli inquirenti ora analizzeranno il Dna del presunto aggressore rilevato sulla vittima, visitata e poi dimessa dall'ospedale di Treviglio. La giovane ha riportato ecchimosi a polsi e collo. L'aggressore - stando a quanto ha riferito - è sceso dal treno alla stazione di Milano Forlanini.

La richiesta di informazioni

Stando a quanto risulta al Giorno, l’incontro tra i due, che non si erano mai visti prima, è avvenuto attorno alle 10 alla stazione di Porta Garibaldi: la ragazza ha incrociato l’uomo, descritto come una persona sulla quarantina, e gli ha chiesto indicazioni per arrivare in treno a Bergamo; lui gli ha consigliato il convoglio del Passante in partenza alle 10.26 per Treviglio.

La violenza

L’uomo è salito sul treno con la 21enne e le si è seduto di fianco con modi in apparenza gentili e amichevoli. Quando lo scompartimento è rimasto vuoto, l’uomo si è trasformato: l’ha aggredita all’improvviso e l’ha palpeggiata nelle parti intime, provando ad abbassarle i pantaloni.

La richiesta d’aiuto

La 21enne, inizialmente sopraffatta dalla violenza del bruto, è riuscita a liberarsi dalla morsa e a fuggire verso la testa del treno per chiedere aiuto; lo ha trovato nel controllore e negli agenti di una pattuglia della Polfer di Treviglio. I poliziotti hanno dato subito l’ordine al macchinista di chiudere le porte per mettere in trappola l’aggressore, che però non era già più a bordo