Lotto e 10eLotto: le vincite più ricche in Lombardia. Dove si sono verificate e le quote

Bergamo, 27 maggio 2024 – La provincia di Bergamo, nella settimana in cui l’Atalanta ha festeggiato lo storico successo in Europa League, celebra anche una doppietta di consistenti vincite al gioco del Lotto. I concorsi di venerdì 24 e sabato 25 maggio, si legge in una nota di Agipronews, hanno premiato due centri sul territorio orobico.

Lotto

A Calusco d’Adda, infatti, un giocatore si è aggiudicato 22.500 euro con il terno 4-5-39 sulla ruota di Bari; a questa, si aggiungono altre due vincite gemelle da poco più di 10mila euro ciascuna registrate a Seriate. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 521 milioni in questo 2024.

10eLotto

Tutta la Lombardia, invece, ha festeggiato per una serie di “colpi” al concorso “gemello” del 10eLotto. In regione si sono registrate vincite per un totale di 76mila euro.

A Opera, in provincia di Milano, un fortunato giocatore si è aggiudicato 25mila euro con un 6 oro, mentre a Vigevano, in provincia di Pavia, è stato centrato un 8 doppio oro da 20mila euro. A completare il quadro regionale sono un 6 doppio oro da 15mila euro registrato a Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese, un 5 oro da 10mila euro a Brandico, in provincia di Brescia, e i 6mila euro vinti a Milano con un 6 doppio oro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro in questo 2024.

Domani, martedì 28 giugno, sarà ancora l’ora del SuperEnalotto: il jackpot ammonta a 27 milioni e 300mila euro. Se avete giocato nelle scorse settimane e pensate di poter aver vinto qualcosa, date un’occhiata al nostro archivio sulle estrazioni di maggio.