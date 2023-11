Vigevano, entra in chiesa e urla “Allah Akbar”. Poi si accascia e muore poco dopo

Vigevano, 3 novembre 2023 – È entrata nella chiesa della Madonna Pellegrina di via Monti, dove era in corso la celebrazione di un funerale, in evidente stato di agitazione. E dopo aver urlato “Allah Akbar”, Allah è grande, si è accasciata a terra.

La donna, una cittadina di 39 anni di nazionalità romena, nota per problemi psichiatrici, è stata soccorsa dal personale del 118 e dal personale della Croce Azzurra di Vigevano ed è stata trasportata al Pronto soccorso cittadino dove è spirata poco dopo. Le cause del decesso, probabilmente legate allo stato di alterazione della donna, saranno chiarite dall’autopsia che è già stata disposta.

È accaduto questa mattina poco prima di mezzogiorno in via Monti. “Era molto agitata – racconta il parroco don Gianluca Zagarese – e non sapevamo cosa fare”. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando dell’accaduto. Le cerimonia funebre in corso è stata ovviamente sospesa ed è stata spostata in una chiesa vicina.