Milano, 22 luglio - "Sono 5 milioni i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale, il 50% della popolazione, il 71% della popolazione vaccinabile, mentre continua il buon andamento delle prenotazioni: più 29mila". Sono i dati aggiornati delle vaccinazioni anti-Covid in Lombardia, evidenziati in un tweet dal vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.

Già ieri la Lombardia aveva superato il traguardo dei 7 milioni di aderenti alle vaccinazioni, sempre stando ai dati resi noti dalla Moratti, che ha evidenziato come il 74% della popolazione 'vaccinabile' ha ricevuto la prima dose. I lombardi che hanno meno di 12 anni sono circa 1 milione e secondo le disposizioni di Ema e Aifa non sono 'vaccinabili'. E da oggi i centri vaccinali lombardi aumenteranno di 50.000 posti le disponibilità complessive per prenotare la prima dose, che verranno effettuate a partire dal 29 luglio, per tutte le fasce di età.

"La proposta rivolta ai turisti di altre regioni a ricevere la seconda dose in Lombardia - ha evidenziato la Moratti - sta producendo effetti positivi, a oggi sono 1.054 le domande giunte ai nostri uffici. Un contributo tangibile all'accoglienza dei turisti che avrà benefici effetti sia sulla campagna vaccinale del Paese che sull'economia lombarda. Il mio pensiero - ha concluso l'assessore al Welfare - va sempre agli over 60, la categoria più a rischio. Ma anche agli adolescenti e giovani, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico, che dopo l'estate faranno ritorno alla scuola in presenza. L'appello è sempre lo stesso: vaccinatevi"