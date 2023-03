Uova di Pasqua solidali per finanziare la ricerca sulla leucemia: le piazze dove acquistarle

Volontari Ail in corso Zanardelli a Brescia (foto Instagram: ail_brescia_odv)

Milano – Tornano per il 30° anno le Uova di Pasqua dell’Ail, l’associazione italiana contro le leucemie linfomi e mieloma. Oggi venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo in centinaia di piazze in tutta la Lombardia si potranno acquistare i dolci di cioccolato per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza dei malati di tumore del sangue.

“Realizzare un sogno”

“Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo”, è lo slogan scelto dall’Ail in occasione della Pasqua 2023 che accompagnerà i banchetti nei quali sarà possibile comprare le uova e dare così un contributo concreto all’associazione che da 50 anni si occupa dei malati con patologie oncologiche del sangue.

A Milano

A Milano i banchetti pasquali Ail saranno presenti in quasi tutte le piazze e nelle principali vie del centro. Ecco quali: piazza Oberdan, piazza Gramsci, piazza Risorgimento, Santa Maria del Suffragio, Cinque Giornate, piazza San Babila, piazza San Marco, piazza San Carlo, piazza San Nazaro in Brolo, èiazza Argentina, piazza Medaglie d’Oro, piazza Wagner, piazza Piemonte, piazza De Angeli, via Dante, corso Genova, corso Garibaldi. Le uova solidali saranno acquistabili anche in tante città della provincia. La mappa completa delle piazze e delle vie che avranno i banchetti è consultabile sul sito dell’Ail.

In Lombardia

Una ventina i banchetti allestiti a Bergamo: saranno presenti, tra gli altri in largo Porta Nuova, piazzale Alpini, piazza Sant’Anna, piazza Matteotti. A Brescia via Porcellaga, corso Zanardelli, piazzale Spedali Civili. Como: via Bernardino Luini, largo Caradosso. Cremona: piazza Sant’Agostino, via Sant’Francesco, via Aldo Moro. Lecco: piazza XX settembre, piazza Cappuccini. Mantova: piazza Marconi. Pavia: corso Cavour, centro commerciale Carrefour strada Vigentina. Sondrio: chiesa del Sacro Cuore, piazza Garibaldi, piazza Campello. Varese: corso Matteotti, via Marconi, via Luigi Borri. La mappa completa delle località e degli indirizzi dei banchetti in tutta la Lombardia è consultabile sul sito dell’Ail.

Il primo banchetto nel 1994

La prima volta che i volontari dell’associazione scesero nelle piazze proponendo le uova solidali fu nel 1994, l’anno in cui venne scoperta la causa della leucemia acuta promielocitica. Proprio grazie agli studi scientifici oggi questo tumore si cura senza chemioterapia e la sopravvivenza è arrivata al 90%. Grazie all’iniziativa pasquale – spiega Ail – si possono sostenere “oltre 140 studi scientifici ogni anno, finanziare borse studio per giovani ricercatori e supportare i Centri Ematologici in tutta Italia.

Un sostegno alla ricerca

“Per continuare a far crescere la ricerca – dice Ail – abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le Uova di Pasqua Ail con un contributo minimo di 12 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di Ail e al tuo sostegno”.