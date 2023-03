Ufo in Lombardia, venticinque avvistamenti carichi di incognite: ecco dove

Avvistamenti ufo

Milano - X-File nei cieli lombardi, affollati di oggetti volanti non identificati. Nel 2022 in tutta la Lombardia sono stati segnalati 25 ufo. Per molti sono semplicemente proprio oggetti volanti non identificati, per qualcuno si tratterebbe invece di dischi volanti di alieni ed extraterrestri. Sopra Milano e provincia ne sono stati visti 10, 6 a Brescia, 3 a Bergamo, 2 Monza, 1 a Cremona, Lecco, Mantova e Pavia. Secondo i dati raccolti dagli appassionati del Cun, che è Centro ufologico nazionale, negli ultimi quattro anni nella volta celeste della Lombardia hanno incrociato la loro rotta 95 ufo: 35 nei cieli di Milano, 18 a Brescia, 11 a Varese, 7 a Como, 6 a Bergamo, 4 di Pavia, 3 a Monza e altrettanti a Sondrio e Mantova, 2 a Cremona e 2 a Lodi, 1 solo a Lecco.

In tutta Italia l’anno scorso le segnalazioni inoltrate agli ufologi del Cun sono state 319: 127 sono state cassate e cestinate a priori, perché considerate da subito non attendibili, 44 sono state ritenute non rilevanti poiché in realtà riferire a evidenti fenomeni atmosferici, mentre 148 testimonianze sono state catalogate e analizzate. Il maggior numero di ufo sono stati avvistati in Lombardia: 25 appunto. In Lazio ne sono stati segnalati 19; 18 in Emilia Romagna; 14 in Piemonte; 10 in Veneto; 9 in Liguria, Sicilia e Toscana; 7 in Calabria; 6 in Puglia e in Sardegna; 4 in Trentino Alto Adige; 3 in Friuli Venezia Giulia; uno nelle Marche. Le provincia con più segnalazioni sono state quella di Roma con 14, poi Milano con 10, Piacenza con 6, 5 a Napoli e a Palermo, 4 a Genova.

Nessuno avvistamento si è rivelato essere una possibile navicella spaziale di extraterrestri. Nella maggior parte dei casi - 26 - si è trattato di avvistamenti di Starlink, la costellazione di satelliti artificiali della compagnia aerospazionale SpaceX di Elon Mask. Le altre segnalazioni si sono rivelate essere luci notturne, riflessi in fotografie, aerei e satelliti vari, stelle, pianeti e meteore, droni, fari di discoteca e fenomeni atmosferici.

Il mese con più più avvistamenti in assoluto – 35 in tutto - è stato agosto, quando in tanti alzano la testa da terra a caccia di stelle cadenti. Gli altri mesi con il maggior numero di segnalazioni sono stati luglio con 19, gennaio con 14 e novembre con 12. Le segnalazioni sono sempre meno: forse perché non siamo più abituati a scrutare il firmamento oltre le luci delle città, né siamo disposti a credere che – come diceva l’agente Fox Mulder in X-File alla fine di ogni puntata - "la verità è la fuori".