Trezzano, investe con la bici un bambino di 8 anni e scappa

Trezzano sul Naviglio (Milano), 29 giugno 2023 – Un ragazzino moro, sui 14-15 anni, con una bici nera e arancione. Secondo le testimonianze, è lui che h a investito un bambino di otto anni oggi pomeriggio a Trezzano, in via IV novembre, per poi scappare senza neanche fermarsi a vedere in che condizioni era dopo la brutta caduta.

La famiglia del bambino lancia ora un appello: “Chiunque abbia visto qualcosa – esprime il fratello del bambino – si faccia avanti e ci aiuti a trovare chi lo ha investito ed è scappato. Mi rivolgo anche al ragazzino e alla sua famiglia: bisogna prendersi le proprie responsabilità”.

Per fortuna il bambino non si trova in gravi condizioni, ma è ancora ricoverato in ospedale per i traumi riportati, sotto stretto controllo medico. L'appello a farsi avanti e presentarsi alle forze dell’ordine arriva anche dal sindaco Fabio Bottero che esprime “vicinanza alla famiglia prima di tutto. Poi, invito e incoraggio chi ha provocato l’incidente a contattare la polizia locale, che sta seguendo le indagini e svolgendo tutti gli accertamenti, e a raccontare quanto successo, prendendosi le proprie responsabilità”.