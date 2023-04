Deraglia carro di treno merci a Firenze: cancellazioni e ritardi anche da Milano Centrale

Sono coinvolti anche numerosi treni a lunga percorrenza in partenza da Milano nella situazione di “crisi” provocata da un incidente ferroviario avvenuto in Toscana. I ritardi, secondo le informazioni diffuse nelle stazioni, arrivano a tre ore.

Il deragliamento

La circolazione ferroviaria è al momento interrotta nella mattinata di oggi, giovedì 20 aprile, tra Firenze e Bologna, due degli snodi della linea ad alta velocità che attraversa l’Italia da nord a sud, a causa del deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello.

Lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi) precisando che l'incidente ha provocato danni all’infrastruttura e al materiale rotabile, ma fortunatamente nessun ferito. “La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello - si legge nella nota – Svio che ha provocato danni all'infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone”.

I ritardi

Pesanti le ripercussioni su tutto il traffico ferroviario, con cancellazioni e ritardi a cascata che hanno coinvolto anche le direttrici da e verso il nord, a partire da alcune corse a lunga percorrenza in partenza dalla stazione di Milano Centrale.

Un occhio al tabellone delle partenze della mattinata rivelava, almeno parzialmente, le dimensioni dei disagi. È stato cancellato, per esempio, il convoglio alta velocità 9605 in partenza alle 6.35 verso Napoli Centrale e appariva in ritardo l’Intercity 583 per Napoli centrale. Ritardi anche per l’Alta Velocità delle 5.10 per Salerno (120 minuti) e per Roma (90 minuti). È stato cancellato, infine, il treno Italo 9971 per Salerno.

L’intervento di ripristino

Altri inconvenienti potrebbero verificarsi nei prossimi minuti, a seconda degli interventi necessari a risolvere la situazione generata dallo svio del treno merci in Toscana. I tecnici di Rfi, fanno sapere infatti dall’azienda, sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali.

La situazione di difficoltà è stata confermata in una nota di Fs: "L'evento non ha provocato conseguenze per le persone, ma l'infrastruttura ha riportato importanti danni. Nell'interruzione sono coinvolti i servizi Av sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio".

La precisazione

Successivamente, è arrivata una precisazione da parte di Rfi: solamente un carro del treno merci è uscito dai binari e non “alcuni” come riportato in precedenza. “La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna – si legge nella successiva nota – a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello”.

L'annuncio della ripresa

Poco prima delle 10.30 gli altoparlanti in stazione centrale hanno annunciato la ripresa della circolazione dei treni sull’alta velocità: “La circolazione sulla linea dell'alta velocità riprenderà gradualmente dalle 12”, queste le parole ascoltate ai viaggiatori, a cui comunque sono seguiti altri messaggi riguardanti ritardi e cancellazione.