Treni regionali, modifiche alla circolazione e orari cambiati dal 17 settembre al 14 dicembre: il calendario Per consentire lavori di manutenzione tra le stazioni di Cassano d’Adda e Treviglio subiranno variazioni le corse regionali e le linee del passante ferroviario. Ecco tutte le info utili per i pendolari e per chi viaggia in treno