Taxi gratis all’uscita per chi ha bevuto troppo. In quali discoteche lombarde si potrà prendere

Ci sono anche due locali notturni lombardi nella lista delle discoteche in cui si sperimenterà il progetto di mettere a disposizione taxi-navetta per gli avventori che abbiano esagerato con l’alcol. Si tratta del Mascara All Music di Mantova e del Naki di Pavia.

Il protocollo

Il protocollo d’intesa fra governo e associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno è stato firmato oggi, giovedì 3 agosto, nella sede del ministero dei Trasporti, alla presenza del titolare della delega, il vicepremier Matteo Salvini.

“Il Mit – si legge in una nota – nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale, ha stanziato fondi per pagare l’auto bianca o la navetta a chi, uscito dalla discoteca, sottoponendosi all’alcol test, superi il limite previsto per mettersi alla guida. In questo caso sarà portato a casa e così anche le persone che accompagnava”. Saranno i locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie locali di tassisti o ncc, a fornire il voucher.

"Si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda sei locali notturni rilevanti - si legge in una nota -, individuati sul territorio nazionale e per il periodo che va da agosto a metà settembre. All’esito della sperimentazione si potrà poi valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime".

Il documento

L’idea era nata dopo l’incontro con le associazioni dei locali notturni di intrattenimento e in una riunione con influencer e digital creators che Salvini aveva ricevuto in momenti distinti al ministero.

Firmatari del protocollo per il Mit il dirigente della direzione generale sulla Sicurezza stradale e l’Autotrasporto, Michela Melillo per la Silb-Fipe e Assointrattenimento i presidenti Maurizio Pasca e Luciano Zanchi. Presente il direttore generale della struttura Mit, Vito Di Santo.

Le sei discoteche coinvolte sono: Mascara All Music - Mantova; Il Muretto - Jesolo Lido (Venezia); Praja - Gallipoli (Lecce); Baia Imperiale - Gabicce Mare (Pesaro - Urbino); Naki - Pavia e La Capannina - Castiglione della Pescaia, Grosseto.