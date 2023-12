Supermercati aperti il 24 e 25 dicembre, fare la spesa in Lombardia a Natale e alla vigilia: giorni e orari

Quali supermercati resteranno aperti a Milano e in Lombardia il 25 e il 26 dicembre? Quest’anno il Natale si festeggia di lunedì. C’è dunque tutto il tempo per fare la spesa nel weekend di sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023.

Tuttavia, proprio chi lavora nel week end prenatalizio, può ancora dover far la spesa; inoltre può mancare qualche ingrediente o è necessario ritirare quanto ordinato, tra alimenti freschi, prodotti gourmet e cibi cucinati a richiesta. Ecco dunque quanto comunicato dalle singole catene dei supermercati della grande distruzione per Milano e la Lombardia su giorni e orari di apertura durante le festività.

Bennet

I supemercati Bennet resteranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre; domenica 24 saranno aperti dalle 8.30 alle 20.

Esselunga

Domenica 24 dicembre i negozi Esselunga effettueranno l’orario 7.30-20; solo i punti vendita laEsse (supermarket vicino casa, per le spese quotidiane; Caffè con cucina; take away; punti di ritiro Clicca e Vai Locker; consegna a domicilio) effettueranno l’orario 8-20. Il 25 e 26 dicembre tutti i negozi Esselunga rimarranno chiusi.

Iper La grande I

Il 24 dicembre i supermercati Iper La grande I sono quasi tutti aperti con orario ridotto, ossia solo fino alle 20 (dalle 8). Il 25 dicembre saranno chiusi mentre da martedì 26 dicembre riapriranno secondo i normali orari. I ristoranti presenti all’interno di alcuni Ipermercati per tutto il periodo festivo resteranno aperti solo nell’ora di pranzo; saranno comunque chiusi il 25 dicembre.

Aldi

Domenica 24 dicembre apertura con orario consueti, lunedì 25 dicembre chiusura di tutti i punti vendita. Il 26 dicembre apertura con orario festivo ad eccezione di quello all’interno del centro commerciale Le Cupole che resterà chiuso.

Conad

Ogni punto vendita ha autonomia nel decidere giorni ed orari di apertura e non c’è un coordinamento centrale. Un’idea la possono dare i principali ‘Spazio Conad’ lombardi.

Il più grande ha sede a Vimodrone: sarà chiuso sia il25 che il 26 dicembre. Analoga decisione per lo Spazio Conad di Curno, nella Bergamasca, altro grosso centro. Diversa la scelta del Conad Vulcano di Sesto San Giovanni: domenica 24 dicembre orario ridotto 8-19; lunedì 25 dicembre chiusura; martedì 26 dicembre aperto sempre con orario festivo 9-19.

Il Conad di via Ferrera in zona Barona a Milano è chiuso il 25 mentre il 26 apre dalle 8 alle 14.

Lo Spazio Conad di Roncadelle, nel Bresciano, è chiuso il 25, il 24 chiude alle 19.30 mentre il 26 è aperto con orario completo 8.30-20.

Lidl

Non viene comunicata una politica aziendale univoca ma i punti Lidl in base al sito, salvo cambiamenti, sono chiusi sia il 25 che il 26 dicembre. Per sicurezza è possibile collegarsi al sito e consultare gli orari di quello più vicino a casa.

MD

Il 24 dicembre i punti vendita che non si trovano all’interno di centri commerciali avranno un orario ridotto 8-19. Il 25 e 26 dicembre chiusura.

Famila

I supermercati Famila sono chiusi il 25 e 26 dicembre. Aperture con orari ridotti, ma diversio per negozio, invece domenica 24 dicembre.

Pam

I punti vendita sono aperti il 24 dicembre con orario 8-20; chiusura solo il 25 dicembre. Il 26 apertura con orario 9-21.

Coop

I negozi a marchio Coop sono aperti domenica 24 dicembre con orario 8-19; chiusura invece a Natale e Santo Stefano.

Carrefour

La catena Carrefour non fornisce indicazioni sull’apertura o chiusura dei punti vendita. Ciascun affiliato può adottare giorni e orari differenti, consultabili sul siito.