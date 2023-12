Superenalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 21 dicembre

Manca sempre meno a Natale e chissà che stasera qualche scommettitore non possa regalarsi un successo di quelli che “cambiano la vita”.

Oggi, giovedì 21 dicembre, va infatti in scena la seconda estrazione settimanale di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Il regalo che ogni giocatore vorrebbe farsi è la schedina con i la sestina vincente: il montepremi per il concorso di stasera vale 34,4 milioni di euro. Martedì un fortunato è riuscito ad assicurarsi quasi mezzo milioni di euro (per la precisione 496mila) grazie a un 5+1.

L’ultimo jackpot risale al 16 novembre quando uno scommettitore a Rovigo, con una schedina da 3 euro, ha centrato la combinazione vincente da 85 milioni di euro.

Segui con noi l’estrazione in diretta dalle 20 (articolo in aggiornamento)