Superenalotto oggi, caccia al jackpot ma intanto la Lombardia si consola con il 10eLotto

Milano, 11 aprile 2025 - Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che questa sera, venerdì 11 aprile 2025, mette in palio 18 milioni di euro.

La Lombardia comunque si è consolata con l’estrazioni del 10eLotto avendo fatto registrare la vincita nazionale più alta del concorso: a Meda, in provincia di Monza-Brianza, è stato centrato in via Seveso un “9” da 60mila euro, a fronte di una giocata da 3 euro nella modalità Frequente del gioco, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Agimeg.

A Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano, in via Andromeda invece sono stati vinti 15mila euro con un “5” nella modalità Frequente.

I numeri vincenti

Questa l’estrazione di ieri sera, giovedì 10 aprile, del 10eLotto

08 12 18 19 20 40 49 55 60 62

63 64 68 69 74 81 83 84 87 89

NUMERO ORO: 55

DOPPIO ORO: 55 40

Il precedente

Aprile si sta rivelando particolarmente fortunato per le vincite del 10eLotto. Nei primi giorni del mese a Cantù, in provincia di Como: sono stati vinti 100mila euro grazie a un “9” Doppio Oro centrato in un punto vendita di Via Lombardia.

Per ogni dubbio o semplicemente se non avete controllato le vostre giocate potete consultare sempre in nostro archivio storico

I rischi del gioco

Non dimentica mai, però, che il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.