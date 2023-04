Superenalotto e Lotto, estrazioni e numeri vincenti di oggi martedì 4 aprile

Riparte la corsa al Jackpot del Superenalotto, che oggi martedì 4 aprile mette in palio 11.300.000 euro per chi azzecca il 6. La scorsa estrazione, sabato 1 aprile, non ha fatto registrare né 6 né 5+.

Superenalotto

Dato in aggiornamento

Lotto

Bari 77 09 63 17 69

Cagliari 35 41 20 84 19

Firenze 77 26 90 58 48

Genova 85 26 18 50 65

Milano 40 19 49 02 79

Napoli 46 17 86 29 59

Palermo 76 44 29 41 47

ROma 41 09 35 04 01

Torino 53 16 28 45 11

Venezia 65 73 62 68 55

Nazionale 30 40 71 44 76

10eLotto

Numeri vincenti: 09 16 17 18 19 20 26 35 40 41 44 46 53 63 65 73 76 77 85 90 NUMERO ORO: 77

DOPPIO ORO: 77 9