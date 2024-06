SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione di oggi, giovedì 13 giugno 2024

È giovedì e come ogni settimana torna la seconda estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Stasera, giovedì 13 giugno, dalle 20 verranno estratti i numeri vincenti relativi al concorso numero 93: in palio, per chi dovesse indovinare la sestina, un jackpot da 37.015.478,02 €.

Nell’ultima estrazione, quella di martedì 11 giugno, non sono stati registrati nè “6” e nemmeno “5+1”. L’ultimo colpo grosso risale ormai un mese fa, il 10 maggio, nei Quartieri Spagnoli di Napoli dove un fortunato o una fortunata ha centrato il super montepremi da 101 milioni di euro.

Se ti sei perso qualche vecchia estrazione e vuoi controllare se hai vinto o meno puoi controllare tutti i passati concorsi nel nostro archivio storico.

Segui con noi l’estrazione in diretta dalle 20 (articolo in aggiornamento)