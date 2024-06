SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione e numeri vincenti di oggi martedì 11 giugno

Riparte la caccia. Stasera, martedì 11 giugno, ritornano le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Nel concorso di oggi, il numero 92, il montepremi in palio per sestina vincente è di 36.522.495 euro. Nell’ultimo concorso, quello di sabato 8 giugno, non sono stati presi nè “6” nè “5+1”. Tuttavia ci sono stati sei “5” da poco più di 31mila euro l’uno. L’ultimo colpo grosso risale esattamente a un mese fa, il 10 maggio, quando un fortunato giocatore o giocatrice ha indovinato la combinazione vincente dal valore di oltre 101 milioni di euro. Se avete perso l’esito di qualche vecchio concorso potete consultare i numeri vincente di ogni estrazione nel nostro archivio.

(Articolo in aggiornamento)

SuperEnalotto

Sestina vincente: 27 – 73 – 14 – 34 – 47 – 88

Numero Jolly: 52

Numero Superstar: 52

Di seguito le quote del SuperEnalotto

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Lotto

ROMA – 78 32 36 4 65

MILANO – 51 34 26 25 85

NAPOLI – 80 58 41 20 22

GENOVA – 67 2 28 42 62

BARI – 80 30 16 32 61

CAGLIARI – 3 78 18 20 61

PALERMO – 90 22 25 52 69

FIRENZE – 6 1 16 12 20

TORINO – 46 83 12 25 10

VENEZIA – 74 32 48 77 12

NAZIONALE – 74 69 78 23 87

10eLotto

I numeri del 10eLotto: 1 – 2 – 3 – 6 – 16 – 18 – 22 – 28 – 30 – 32 – 34 – 46 – 51 – 58 – 67 – 74 – 78 – 80 – 83 – 90

Numero Oro: 80

Doppio Oro: 80, 30