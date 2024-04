SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione di oggi sabato 20 aprile

Milano, 20 aprile 2024 – Con un jackpot da 92 milioni e 800mila euro in palio per chi riuscirà a centrare il “6”, cresce la febbre per il SuperEnalotto e per l’estrazione di questa sera, sabato 20 aprile 2024.

Il jackpot e cresciuto i questi mesi visto che il “6” manca dal novembre 2023, quando a Rovigo un fortunato giocatore con una schedina da tre euro riuscì a centrarlo aggiudicandosi 85 milioni di euro.

Nell’estrazione di ieri, venerdì 19 aprile,c’è stata comunque una vincita pesante: con un fortunato che realizzando un 5 si è portato a casa 129mila euro e spiccioli.

Segui in diretta con noi l’estrazione di oggi.

Articolo in aggiornamento

SuperEnalotto

La combinazione

Numero Jolly

Numero Superstar

Le quote del SuperEnalotto

Punti 6

Punti 5+1

Punti 5

Punti 4

Punti 3

Punti 2

Superstar

Punti “6SB”:

Punti “5+SB”:

Punti “5SS”:

Punti “4SS”:

Punti “3SS”:

Punti “2SS”:

Punti “1SS”:

Punti “0SS”:

Il Lotto

BARI –

CAGLIARI –

FIRENZE –

GENOVA –

MILANO –

NAPOLI –

PALERMO –

ROMA –

TORINO –

VENEZIA –

NAZIONALE –

10e Lotto

I numeri del 10eLotto

Numero oro

Doppio oro