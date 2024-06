SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l’estrazione di oggi, venerdì 28 giugno 2024

Come ogni venerdì, puntalissime, tornano le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Stasera, 28 giugno 2024, dalle 20 seguiremo in diretta tutti i numeri estratti dalle urne per il concorso numero 102. Chi stasera indovinerà la sestina vincente si garantirà il maxi montepremi superiore a 44 milioni di euro.

Nell’ultimo concorso, quello di giovedì 27 giugno, non sono stati centrati nè il “6” e nemmeno “5+1”. Tre giocatori tuttavia hanno indovinato 5 numeri, garantendosi una vincita di poco superiore ai 57mila euro a testa. L’ultimo colpo grosso risale a più di un mese e mezzo fa, il 10 maggio, quando nei Quartieri Spagnoli di Napoli dove un fortunato o una fortunata ha centrato il super montepremi da 101 milioni di euro.

Se siete ancora indecisi su quali numeri puntare nel concorso numero 102 di questa sera, potete affidarvi al nostro elenco dei “numeri ritardatari”, ovvero una lista dove potrete scoprire quali numeri non vengono estratti da più tempo e quali stanno uscendo con più frequenza. Se invece vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Segui con noi l’estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto dalle 20 (articolo in aggiornamento)