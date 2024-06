SuperEnalotto, i numeri ritardatari: caccia alla combinazione impossibile e al 18 Superstar

Milano, 27 giugno 2024 - Il jackpot del SuperEnalotto cresce ancora e ora vale 40 milioni e 500mila euro. Questo il tesoretto in palio per l’estrazione di oggi giovedì 27 giugno. Questo il premio per per chi dovesse centrare il “6”. Anche martedì 25 giugno nessuno ha conquistato il bottino pieno.

E in assoluto quali sono i numeri “ritardatari “tra i sei estratti? Ecco i primi sei, con il 35 in pole:

35 manca da 82 concorsi

manca da 82 concorsi 89 manca da 74 concorsi

manca da 74 concorsi 74 manca da 51 concorsi

manca da 51 concorsi 77 manca da 43 concorsi

manca da 43 concorsi 1 manca da 40 concorsi

manca da 40 concorsi 42 manca da 39concorsi

In assoluto il numero che non è uscito per più estrazioni è il 24 rimasto fuori dalla schedina per 127 volte consecutive mentre statisticamente i numeri che vengono estratti con maggior frequenza sono : 86-6-85-55-77-81.

E come Superstar quali sono i tre numeri che mancano da più tempo?

• 18 manca da 449 concorsi

• 87 manca da 397 concorsi

• 90 manca da 294 concorsi

E come numero Jolly quali numeri hanno più ritardo?

• 86 manca da 502 concorsi

• 57 manca da 484 concorsi

• 18 manca da 376 concorsi

La combinazione “impossibile” per l’estrazione di oggi giovedì 27 giugno è : 35 ; 89 ; 74; 77; 1; 42, Numero Jolly 86; Superstar 18.

Se avete bisogno di controllare qualche vecchia giocata potete consultare il nostro archivio delle estrazioni.

Ricordatevi sempre di giocare con molta moderazione e che il gioco può creare dipendenza.