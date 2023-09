Superenalotto e Lotto, numeri e combinazioni vincenti di oggi giovedì 14 settembre

Nessuno ha centrato il 6 nella estrazione di oggi giovedì 14 settembre 2023 e la caccia al, jackpot riparte sabato 16 con 55 milioni in palio.

Combinazione vincente

23 29 41 55 76 79

Jolly: 11

SuperStar: 05

Le quote

Vincite

SuperEnalotto Punti 6: 0 Punti 5+: 0 Punti 5: 2 totalizzano Euro: 95.821,58 Punti 4: 492 totalizzano Euro: 395,94 Punti 3: 19.637 totalizzano Euro: 29,90 Punti 2: 325.721 totalizzano Euro: 5,60 Vincite SuperStar Punti 6SB: 0 Punti 5+SB: 0 Punti 5SS: 0 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 39.594 Punti 3SS: 114 totalizzano Euro: 2.990 Punti 2SS: 2.007 totalizzano Euro: 100 Punti1SS: 14.489 totalizzano Euro: 10 Punti 0SS: 32.311 totalizzano Euro: 5

Estrazione del Lotto

Bari: 66 - 44 - 15 - 46 - 26

Cagliari: 38 - 78 - 36 - 60 - 7

Firenze: 46 - 54 - 2 - 81 - 56

Genova: 63 - 86 - 16 - 26 - 59

Milano: 5 - 89 - 71 - 2 - 26

Napoli: 27 - 73 - 16 - 41 - 31

Palermo: 80 - 56 - 66 - 10 - 20

Roma: 69 - 47 - 66 - 17 - 85

Torino: 1 - 2 - 49 - 57 - 3

Venezia: 43 - 14 - 21 - 62 - 7

Nazionale: 74 - 11 - 52 - 34 - 75

10eLotto

Milano fortunata nel concorso del 10eLotto di martedì 12 settembre. Nel capoluogo lombardo è infatti arrivata una vincita da 50mila euro grazie a un “9 Oro” in una giocata frequente. Da segnalare anche due vincite da 20mila euro ciascuna, sempre a Milano: la prima è stata centrata grazie a un “8 Doppio Oro” nell'estrazione abbinata a quella del Lotto, mentre l'altra è arrivata con un “9” in una giocata frequente. Centrata anche una vincita da 10mila euro a Inveruno (MI) grazie all'opzione Extra. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,5 milioni di euro, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.