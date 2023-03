Superenalotto e Lotto, estrazione e numeri vincenti di oggi giovedì 9 marzo

Superenalotto, la combinazione vincente

Milano - Torna l’appuntamento con la dea bendata. E riparte la caccia al Jackpot del Superenalotto che per l’estrazione di oggi metteva in palio 65,2 milioni di euro. Nessuno ha azzeccato né la sestina vincente né il 5+1 e il montepremi per il prossimo concorso sale così a 66,6 milioni di euro.

Questa la combinazione vincente di oggi:

1, 19, 30, 41, 42, 77

Numero Jolly: 61.

Numero Superstar: 32.

Le quote

Superenalotto

Punti 6: 0

Punti 5+: 0

Punti 5: 4 totalizzano 60.955,16 euro

Punti 4: 695 totalizzano 381,00 euro

Punti 3: 31.567 totalizzano 24,20 euro

Punti 2: 497.551 totalizzano 5 euro



Superstar

Punti 6SB: 0

Punti 5+SB: 0

Punti 5SS: 0

Punti 4SS: 6 totalizzano 38.100 euro

Punti 3SS: 172 totalizzano 2.420 euro

Punti 2SS: 2.186 totalizzano 100 euro

Punti 1SS: 13.342 totalizzano 10 euro

Punti 0SS: 26.093 totalizzano 5 euro

SECONDA CHANCE E WINBOX

Vincite Seconda Chance 50 Euro 146 totalizzano 7.300 euro

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 22.043 totalizzano 66.129 euro



Vincite WinBox 1: 2.869 totalizzano 71.725 euro

Vincite WinBox 2: 281.458 totalizzano 572.112 euro

Totale vincite Seconda Chance: 22.189

Totale vincite WinBox: 284.327

Montepremi disponibile per il prossimo 6: 66.600.000,00 euro

Lotto e 10eLotto

Ecco l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi giovedì 9 marzo 2023

BARI 66 88 31 38 86

CAGLIARI 54 30 55 76 82

FIRENZE 42 10 60 14 67

GENOVA 31 03 04 80 90

MILANO 47 23 64 26 05

NAPOLI 08 83 19 50 84

PALERMO 29 79 25 67 69

ROMA 89 87 41 52 82

TORINO 27 29 24 75 81

VENEZIA 05 48 83 78 41

NAZIONALE 30 31 41 50 81



10eLotto

Numeri vincenti:

03 05 08 10 23 27 29 30 31 42 47 48 54 55 66 79 83 87 88 89



Numero oro: 66

Doppio oro:66 88