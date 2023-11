Superenalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 16 novembre

Come ogni giovedì riparte la caccia al jackpot del Superenalotto. Migliaia di giocatori sono in trepidante attesa per scoprire quali sono i numeri che stasera potrebbero cambiargli la vita: indovinare il tanto agognato “6” oggi frutterebbe per l’esattezza 85,1 milioni di euro.

Nell’ultima estrazione, nessuno è riuscito a centrare né il “6”, né un “5+1” e neppure un “5”. Due quattro hanno permesso ad altrettanti scommettitori di chiudere la serata con 53mila euro in tasca. L’ultimo Jackpot risale allo scorso giugno: un fortunato scommettitore con una schedina da un euro riuscì a portare a casa l’intera posta da 42 milioni.

Segui con noi l’estrazione dalle 20 (articolo in aggiornamento)