Superenalotto e Lotto, di oggi sabato 25 marzo: centrato un 6 da 73 milioni

Superenalotto, l'estrazione di oggi

Centrato il 6 al Superenalotto di oggi e il fortunato vincitore si porta a casa : 73 milioni 808mila e 593,28 euro.

Come riporta agipronews si tratta del secondo “6” del 2023: l’ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando venne assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato con la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ciascun giocatore.

Con quella di stasera sono 127 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot, spiega agipro, ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Superenalotto

Combinazione vincente di oggi sabato 25 marzo:



4, 15, 26, 27, 72, 82.



Numero Jolly: 89.



Numero Superstar: 12

Le quote

SUPERENALOTTO

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 73.808.593,28

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 16 totalizzano Euro: 17.688,66

Punti 4: 1.108 totalizzano Euro: 274,36

Punti 3: 39.679 totalizzano Euro: 22,26

Punti 2: 584.253 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR

6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: 1 totalizzano Euro: 442.216,50

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 27.436,

Punti 3SS: 249 totalizzano Euro: 2.226

Punti 2SS: 3.585 totalizzano Euro: 100

Punti 1SS: 20.394 totalizzano Euro: 10

Punti 0SS: 42.280 totalizzano Euro: 5

Lotto

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 25 marzo 2023:

BARI 14 02 69 10 24

CAGLIARI 69 56 40 59 81

FIRENZE 01 43 37 49 74

GENOVA 50 12 17 77 34

MILANO 28 19 89 41 85

NAPOLI 06 26 52 18 08

PALERMO 25 49 61 08 07

ROMA 15 20 28 45 81

TORINO 49 29 11 70 87

VENEZIA 43 77 37 78 04

NAZIONALE 39 24 46 79 76

10eLotto -

Numeri vincenti: 01 02 06 12 14 15 19 20 25 26 28 29 37 40 43 49 50 56 69 77

NUMERO ORO:14

DOPPIO ORO:14 2