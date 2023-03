Superenalotto online, come si gioca e cosa serve per registrarsi: la guida completa

I siti e le app riconosciuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’ultima vincita milionaria al Superenalotto, quasi 74 milioni di euro, è stata centrata grazie a una giocata da 2 euro effettuata online. Una modalità, quella di gioco online, che è sempre più diffusa. Ecco una guida completa per giocare i propri numeri fortunati direttamente dal telefono o dal computer.

App, sito, ricevitoria

Per giocare il Superenalotto online bisogna innanzitutto registrarsi sui siti o sulle app riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: sisal.it, giochi24.it, lottomatica.it, scommettendo.it e snai.it. L’operazione può essere effettuata anche da una ricevitoria, portando con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Solo i maggiorenni, con codice fiscale italiano, possono registrarsi. Una volta registrati bisognerà aprire un conto gioco, versando un minimo di 10 euro.

Documenti per la registrazione

Per registrarsi servono nome e cognome, i dati del documento d'identità, il codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo e-mail. Per quanto riguarda il documento d’identità, dopo aver inserito i dati bisognerà, entro 30 giorni, inviare una foto o una scansione dello stesso all’indirizzo mail specificato o una fotocopia tramite posta ordinaria all’indirizzo postale che viene indicato alla registrazione. Se dopo 30 giorni dall’attivazione del profilo non viene inviato il documento d’identità, il conto di gioco viene temporaneamente sospeso.

L’eccezione a questa modalità è sul sito, o la app, della Snai. Qui infatti è possibile registrarsi e accedere direttamente tramite lo Spid e non c’è necessità di inviare successivamente i documenti.

Il conto gioco

Una volta registrati sul sito o la app e scelto il proprio username e la propria password, bisogna aprire un conto gioco, bisogna cioè versare dei soldi che verranno scalati a ogni giocata in base al tipo di gioco e alla giocata effettuata. Registrandosi sulle app o sui siti, oltre che al Superenalotto, si può giocare anche a Lotto, 10elotto, Millionday, Gratta e Vinci, Eurojackpot, Sivincetutto, Win for life.

Per versare i soldi si possono utilizzare carte di credito/debito o il bonifico bancario. La ricarica può essere fatta anche in una ricevitoria, in questo caso bisogna esibire il documento d’identità e la tessera sanitaria. Le carte accettate sono Visa, Mastercard/Maestro, Postepay. Si può utilizzare in alternativa Paypal, Skyrill, Neteller e Paysafe. Questi sistemi garantiscono una ricarica immediata. Se si utilizza invece il bonifico bancario l’accredito sul conto avviene entro 2 giorni lavorativi

Per aprire il conto gioco bisogna inserire le proprie credenziali (username e password) ed effettuare una ricarica di almeno 10 euro (alla prima ricarica è generalmente associato un bonus di 30 euro). L’importo massimo delle ricariche è 10.000 euro, 1.999 euro se si effettua in una ricevitoria.

Quando si vince

Quando si effettua la giocata il sistema la memorizza e si viene avvisati in caso di vittoria. Se si vince è possibile prelevare i soldi dal proprio conto gioco e depositarli sul proprio conto corrente. Per farlo si devono utilizzare i metodi di pagamento inseriti alla registrazione. Per tutti i metodi di riscossione esiste un limite: per la carte di credito/debito, Paypal, Postepay e Neteller 5.000 euro, per Skyrill 10.000 euro, se si sceglie il bonifico bancario 30.000 euro. L’accredito è possibile anche con domiciliazione postale, in questo caso il limite è 6.000 euro. Tutte le operazioni di accredito sono gratuite.

Nel caso di vincite superiori, i canali di riscossione dei premi sono quelli canonici di una giocata tradizionale.

Dal proprio conto gioco è possibile ritirare solo i soldi vinti, non si possono cioè prelevare soldi come se fosse un normale conto bancario: per farlo bisogna chiudere il proprio conto gioco.

Norme anti ludopatia

Per evitare di “farsi prendere la mano”, i siti e le app utilizzano alcuni sistemi che limitano le giocate. Innanzitutto nella propria area personale è possibile impostare un limite settimanale di ricarica. Esistono poi due funzioni la Pausa dal gioco e l’Autoesclusione, entrambe attivabili dalla propria area personale.

La Pausa dal gioco permette di escludere dalle proprie giocate alcuni tipi di gioco ma permette di continuare a puntare su altri giochi. Ad esempio, si può impostare una pausa da Casinò e Bingo e continuare a giocare al Superenalotto. Si può prendere una pausa dal gioco per 24 ore, 48 ore, 7 giorni, 14 giorni o a tempo indeterminato.

L’Autoesclusione, invece, comporta l’esclusione da tutti i giochi di tutti i concessionari. Con l’autoesclusione non si può neanche aprire un nuovo conto su altre piattaforme. L’autoesclusione temporanea può essere di 30, 60 o 90 giorni, l’autoesclusione permanente ha invece una durata minima di 6 mesi.