Indice di sportività Italia 2023: la Lombardia batte tutti. I risultati delle singole province

Milano, 11 settembre 2023 – Mens sana in corpore sano. L’attività sportiva non fa bene solo al fisico e alla mente, ma – sia nella pratica, sia per quanto riguarda l’organizzazione di eventi – è opportunità di sviluppo economico e sociale. Anche per questo Il Sole 24 Ore, nell'ambito del progetto qualità della vita, ha deciso di mettere in fila le province italiane in base all’indice di sportività, valore che unisce una serie di parametri ideati ad hoc per l’inchiesta e legati in qualche modo all’universo sportivo.

In testa c’è la provincia di Trento, ma fra le regioni, sommando i risultati ottenuti dalle diverse aree territoriali, a guidare il gruppo è la Lombardia.

Il metodo

L’indice generale di sportività, si legge nella nota di presentazione, è l’esito di 32 indicatori. I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini.

Tra le novità un nuovo indicatore sugli investimenti nello sport, inclusi i progetti finanziati con il Pnrr.

I risultati

Trento si conferma leader grazie alla radicata rete di impianti, alle diffuse relazioni tra sport, economia e realtà sociale, alle consolidate capacità organizzative e agli ottimi risultati dei suoi atleti (è seconda negli sport individuali).

Sul secondo gradino del podio c’è Trieste, seguita dalla prima delle lombarde, Cremona, terza per la prima volta e mai così in alto. Ci sono altre tre lombarde fra le prime dieci: Milano (quinta), Bergamo (settima) e Lecco (nona).

La Lombardia è leader fra le regioni, con sette presenze fra le prime venti posizioni.

La Lombardia

Vediamoli, dunque, i singoli risultati che hanno permesso alla nostra regione di conquistare la posizione di leader nazionale. Cremona supera tutte, piazzandosi al terzo posto generale, grazie a un ottima performance negli sport di squadra (prima in Italia grazie ai risultati delle squadre di basket maschile e del volley femminile). Segue, in Lombardia, Milano, in quinta posizione, grazie anche ai risultati negli sport di squadra (quarta) e nell’indicatore sport e società (dodicesima). Sul podio lombardo sale Bergamo, al settimo posto complessivo e la miglior performance negli sport individuali (settima nazionale).

In crescita anche Lecco, che si piazza nona con i picchi dei quarti posti in sport individuali e in sport e società e il freno rappresentato dalle strutture sportive (vedasi il caso stadio). Altre tre province sono nella top 20. Sono Varese (dodicesima, con l’ottavo posto fra le strutture sportive), Brescia (sedicesima, con una classifica molto bilanciata fra i quattro indicatori, tutti sopra la trentesima posizione) e Monza (diciannovesima e decima nelle strutture sportive).

Più indietro Sondrio (ventiseiesima), Como (trentottesima), Mantova (cinquantottesima), Pavia (sessantasettesima) e Lodi (ottantaseiesima).