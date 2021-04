Indianapolis, 16 aprile - Notte di sangue e di paura a Indianapolis. La capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago, intorno alle 23 di ieri, ora locale (le 6 di oggi in Italia), è stata teatro di una sparatoria che ha provocato numerose vittime. La sparatoria, di cui non si conoscono ancora movente e particolari, è avvenuta in un magazzino di FedEx nella zona a sudovest della città, vicino all'aeroporto internazionale dell'Indiana. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendo diverse persone, poi si sarebbe tolto la vita. Non è ancora chiaro il movente né se l'episodio sia legato a un atto dimostrativo o a terrorismo.

Il bilancio ufficiale di vittime e feriti non è ancora noto, ma è certo che molte persone sono state portate negli ospedali della città. In un vicino hotel è stato allestito un centro di accoglienza per i familiari delle persone che non risultano raggiungibili. L'Indianapolis Metropolitan Police Department ha reso noto che gli agenti hanno riferito di "numerose vittime". Una portavoce ha poi fatto sapere: "Non riteniamo ci sia una minaccia attiva per la comunità in questo momento". La polizia non conferma il bilancio dei feriti, ma solo che diverse persone sono state trasferite in ospedale, mentre non ci sono per ora notizie sulle vittime.

Secondo la ricostruzione pubblicata dal giornale locale Indianapolis Star, poco dopo le 23 locali la polizia ha risposto a una telefonata che dava l'allarme su una sparatoria in corso nel centro logistico FedEx. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la sparatoria in corso. Nel centro di smistamento di FedEx a Indianapolis, il secondo "hub" più grande del gruppo, lavorano oltre 4.500 persone.