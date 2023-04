Sordio, incidente tra due auto: una finisce nel fossato. Due feriti

Sordio (Lodi), 13 aprile 2023 – Scontro tra due auto, un'auto finisce nella scarpata e due persone restano ferite.

Nel pomeriggio del 13 aprile 2023 squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi sono intervenute con un’autopompa serbatoio nel Comune di Sordio per un rovinoso incidente stradale avvenuto sulla strada statale 9 via Emilia al chilometro 308.

Per lo scontro una delle vetture è finita nel fossato adiacente (privo d'acqua). Le due persone coinvolte, una per veicolo, sono state prese in cura dal soccorso sanitario mentre i pompieri mettevano in sicurezza i mezzi e l'area.

Precauzionalmente è stato inviato anche personale fluviale dal comando del 115 di Milano. In posto c'erano poi i carabinieri e la Polizia Locale, per gestire i rilievi e la viabilità, mentre il 118 ha mandato due ambulanze della Croce Bianca, due automediche e l'elisoccorso in partenza da Milano.

I soccorritori hanno poi accompagnato i feriti, due uomini di 36 e 49 anni, al policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale Maggiore di Lodi per le cure del caso. Accusavano diversi traumi ma per fortuna nessuno correva pericolo di vita. Ci sono stati disagi viabilistici per i veicoli in transito.