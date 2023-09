Scuola si riparte, un milione di studenti in classe: 9mila nuovi insegnanti, ma resta l’incognita delle rinunce

Milano – “La scuola può davvero essere la ‘bussola’, capace di aiutare i giovani a trovare la loro direzione nella vita". Così Luciana Volta, direttore generale dell’Ufficio scolastico per la Lombardia dà il via al nuovo anno rivolgendo un augurio al personale e alle famiglie, "con la profonda convinzione che il nostro Paese potrà crescere solo grazie ai giovani, alla loro voglia di conoscere e di fare".

La carica dei 9mila

Se qualche istituto ha giocato d’anticipo, domani suonerà la campanella per oltre un milione di studenti lombardi e per 119.144 docenti. Ne sono stati assunti 9.066 questa estate, andando a coprire le voragini che si erano aperte gli anni scorsi, soprattutto in matematica e italiano alle medie.

Insegnanti di sostegno

Resta il problema cronico: il sostegno. Le certificazioni di disabilità aumentano in corso d’anno e i docenti con l’abilitazione mancano già. Nel frattempo sono stati già ingaggiati 27.327 supplenti, chiamati a coprire sia quel ruolo cruciale sia le cattedre rimaste scoperte, quest’anno soprattutto alle primarie.

Malati di supplentite

"Non abbiamo ancora il dato di quanti docenti abbiano rinunciato all’incarico – spiega Massimiliano Sambruna, Cisl Scuola Milano –. Secondo le prime stime anche l’80% dei supplenti è già in classe. Molto meglio degli anni passati. Lo scorrimento delle graduatorie provinciali una settimana prima dell’anno scorso ha permesso a quasi tutte le scuole di avere l’organico al completo il primo settembre ed è stata una novità ben accolta dai presidi. Anche se il fatto che servano 27.327 docenti a tempo determinato in Lombardia anche quest’anno, nonostante i concorsi e le assunzioni, è indice evidente del fatto che la supplentite resta".

Dirigenti cercasi

Anche ai piani alti: hanno preso servizio 59 nuovi dirigenti scolastici, che hanno vinto l’ultimo concorso, ma ci sono ancora 171 incarichi di reggenza, 163 annuali e 8 temporanei.

Il debutto del tutor

Intanto debutta la figura del tutor, educazione motoria obbligatoria dalla quarta elementare - con 718 esperti reclutati - e per la prima volta sono stati aggiunti 1.034 posti di potenziamento anche sul sostegno, dedicati alla fragilità, per rispondere a un’esigenza che cresce.

Tempo pieno

Aumenta anche la richiesta di tempo pieno alle scuole primarie, che quest’anno sfiorerà il 93% a Milano rispetto a una media regionale del 59,6% e ad altre province che si attestano poco sopra la soglia del 30%, come Como, Cremona e Brescia.

Calo demografico

Si ricomincia, in una Lombardia che “tocca” il calo demografico anche a scuola: quest’anno, per la prima volta, la curva delle iscrizioni è in picchiata anche alle superiori, sempre in crescita fino al 2022-23 quando si era segnata la prima battuta d’arresto: -0,2%. Oggi i “primini” saranno il 3,1% in meno di un settembre fa.