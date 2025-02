Sciopero Trenord di oggi 5 febbraio, treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti: caos a Milano e in Lombardia

Milano – Come preannunciato, lo sciopero del sindacato Orsa previsto per oggi 5 febbraio ha già causato disagi e pendolari e viaggiatori di Trenord. Nella prima mattinata, disservizi sono stati segnalati da quasi tutto il territorio della Lombardia e sul passante ferroviario di Milano si contavano oltre una dozzina di convogli cancellati e altri con ritardi tra 10 e 80 minuti. La protesta era stata annunciata dai lavoratori a inizio dicembre, ma in oltre due mesi, fanno sapere i sindacalisti, Trenord “non ha ritenuto necessario trovare soluzioni condivise” per evitarlo.

La protesta è iniziata alle ore 3.00 del 5 febbraio e finirà alle ore 2.00 del 6 febbraio. Gli uniti treni che dovrebbero circolare sono quelli nelle fasce protette, cioè dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Trenord invita comunque i viaggiatore a consultare l’elenco delle corse garantite, con particolare attenzione alle quelle serali per il rientro. La lista è indicata nella tabella sottostante.

Collegamenti aeroportuali

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto-Stabio.

Una nota diffusa dal sindacato dei ferrovieri Orsa sottolinea che “il management, invece di ricercare il miglioramento del servizio attraverso il benessere dei propri dipendenti, continua a perpetrare comportamenti unilaterali tesi alla costante violazione del contratto e degli accordi vigenti”. “I cittadini, gli utenti del trasporto ferroviario lombardo e i dipendenti di Trenord – conclude il sindacato – hanno la necessità di un servizio adeguato agli standard richiesti da questa importante regione”.