Sciopero dei treni il 5 febbraio in Lombardia: ecco la lista dei convogli Trenord garantiti

Milano – Mercoledì 5 febbraio si prospetta come l’ennesima giornata nera per i pendolari della Lombardia, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Orsa, che coinvolgerà il servizio ferroviario di Trenord e Trenitalia. La protesta durerà sostanzialmente per l’intera giornata e i disagi dipenderanno dalla partecipazione dei lavoratori alla mobilitazione, ma si prevedono ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso su tutte le tratte regionali e suburbane, con particolari ripercussioni sul passante ferroviario di Milano. Possibili le ripercussioni anche sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e sulla linea S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

L’orario dello sciopero

La protesta inizierà alle ore 3.00 del 5 febbraio e finirà alle ore 2.00 del 6 febbraio. Fermo restando che i treni circoleranno nelle fasce protette, cioè dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Trenord invita comunque i viaggiatore a consultare l’elenco delle corse garantite, con particolare attenzione alle quelle serali per il rientro. La lista è indicata nella tabella sottostante.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto-Stabio.