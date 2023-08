Sciopero Trenord mercoledì 6 settembre: orari e fasce di garanzia

Milano, 18 agosto 2023 – La ripresa delle attività dopo la fine (per molti) delle ferie estive si accompagna al primo sciopero ferroviario di settembre. Mercoledì 6 settembre i treni si fermeranno per 23 ore. Lo sciopero, proclamato dalle sigle Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie, coinvolgerà tutti i treni regionali Trenord ma non quelli di Trenitalia, né Italo (che invece dovrebbero incrociare le braccia alcuni giorni dopo).

I treni saranno a rischio dalle 3 di mercoledì 6 settembre alle 3 di giovedì 7 come si legge sul portale dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Disagi dunque in vista per chi si sposta in treno, mentre gli altri mezzi pubblici, bus tram e metro dovrebbero funzionare regolarmente.

Durante lo sciopero sarà garantita l'effettuazione delle corse nelle fasce pendolari, 6-9 e 18-21. Viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti, mentre i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni.