Sciopero treni 23 e 24 novembre 2024, orari e fasce di garanzia di Trenord e Trenitalia

Milano, 19 novembre 2024 – Fine settimana di possibili disagi per chi si troverà ad usare i mezzi pubblici: è stato confermato lo sciopero dei trasporti che coinvolgerà i lavoratori del gruppo Fs, Trenord e Trenitalia Tper. Saranno a rischio per 24 ore i treni in tutta Italia. A proclamare lo sciopero, annunciato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono i sindacati Usb lavoro privato (per i treni merci e passeggeri) e Osr Orsa Ferrovie (per quanto riguarda il personale mobile di Trenitalia in Piemonte e Valle D'Aosta). Ma vediamo tutte le informazioni più nel dettaglio per quanto riguarda la Lombardia.

Trenord, sciopero nel fine settimana del 23 e 24 novembre

Dalle 21 del 23 novembre alle ore 20.59 del 24 novembre, il sindacato USB lavoro privato ha proclamato uno sciopero nazionale, che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord.

Sabato sera viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22. Non sono previste fasce di garanzia.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App.

Sciopero Trenitalia sabato 23 e domenica 24 novembre

Trenitalia ha informato che dalle 21 di sabato 23 alle 20:59 di domenica 24 novembre è previsto lo sciopero e che “treni possono subire cancellazioni o variazioni”. “L'agitazione sindacale - continuano - può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione”.

Trattandosi di una giornata festiva, le fasce di garanzia per i treni regionali non sono previste. Ma c’è una lista di treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) assicurati da Trenitalia.

Sempre da Trenitalia, fanno sapere che “i viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

Oltre che online o fisicamente, i passeggeri potranno trovare informazioni telefonando al numero verde gratuito 800 89 20 21.

Il trasporto pubblico locale, quindi metro, tram e filobus Atm a Milano saranno regolari durante questo sciopero. Potranno essere a rischio, invece, durante una protesta in programma per venerdì 29 novembre: alcuni sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero generale.