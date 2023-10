Sciopero trasporti venerdì 20 ottobre, treni fermi da stasera. Domani stop anche per metro, bus e tram

Milano, 19 ottobre 2023 - Un altro venerdì nero per i pendolari. Disagi in vista per chi si sposta con i mezzi pubblici domani, 20 ottobre, a causa dello sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dai sindacati CUB, ADL Cobas Varese, SGB e Sicobas. La serrata avrà ripercussioni anche sul trasporto pubblico lombardo.

Metro, bus e tram: la situazione a Milano

A Milano le metropolitane garantiranno servizio regolare fino alle ore 18. Discorso a parte per le linee di superficie. L’azienda del trasporto municipalizzato fa sapere infatti che autobus e tram potrebbero registrare disservizi dalle ore 8.45 fino alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio

Funicolare Como-Brunate

Disagi sono previsti anche per chi deve prendere la funicolare Como-Brunate. L'agitazione, infatti, potrebbe avere ripercussioni sul servizio dalle ore 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30.

Treni

Sul versante ferroviario, Trenord comunica che i servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni o cancellazioni. Lo sciopero dei treni inizia già stasera, giovedì 19 ottobre. L'azienda ferroviaria lombarda precisa infatti che "viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le ore 22". Pertanto, "sulla base dei dati rilevati in casi di analoghi scioperi indetti da queste sigle, che in Trenord hanno registrato adesioni ridotte, si prevedono ripercussioni contenute sul servizio". Saranno soggetti a cambiamenti e ripercussioni a causa dello sciopero tutti i treni, tranne gli Intercity e i Frecciarossa di Trenitalia

Fasce di garanzia

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei 'servizi minimi garantiti", consultabile sul sito di Trenord.

Bus sostitutivi

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno comunque istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra "Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto". Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Bus sostitutivi anche a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”