Sciopero dei trasporti, in arrivo due venerdì neri consecutivi: date e orari delle proteste

Milano – Non c’è pace per il settore dei trasporti in Lombardia: all’orizzonte ci sono infatti due venerdì di disagi consecutivi per i passeggeri.

Il primo sarà venerdì 14 aprile dalle 9 alle 17: incroceranno le braccia i lavoratori di Trenitalia aderenti a Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Orsa e, in contemporanea, si fermerà il personale di Trenord per la protesta dei sindacati Sgb, Usb e Cub.

Il venerdì successivo, il 21 aprile, è invece in programma uno sciopero generale proclamato dal sindacato di base Cub: potranno quindi fermarsi sia i dipendenti delle ferrovie che quelli di Atm.

Per quanto riguarda lo sciopero di venerdì 14 aprile i sindacati fanno sapere che è stato proclamato contro "le modifiche decise dall’azienda degli orari di lavoro, gli assegni ad personam, le modifiche alla turnazione per le ferie estive”.