Schianto frontale tra due auto sulla via Emilia di San Rocco al Porto: tra i 5 feriti anche un bambino

San Rocco Al Porto (Lodi), 17 settembre 2023- Schianto frontale tra due auto a San Rocco al Porto, tra i quattro feriti, su cinque coinvolti, c’è un bambino.

Terribile scontro tra due vetture, alle 22.15 di sabato sera, sulla via Emilia strada statale 9 sanrocchina, all’altezza di via Alberelle. Sono rimasti coinvolte 5 persone, due su un'auto e tre sull'altra,e feriti quattro passeggeri: un 23enne, una donna di 39 anni, un 40enne e un bambino di 6 anni.

Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, nessuno correrebbe pericolo di vita, ma a tutti è stato comunque assegnato un codice di ricovero di media gravità. Purtroppo, i traumi subiti dai malcapitati coinvolti, erano infatti vari e importanti. C’è stato il blocco momentaneo della circolazione, per due ore e l’intervento in massa di sei mezzi di soccorso: l’eliambulanza in partenza da Brescia, poi diretta all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con il piccolo a bordo, un’ambulanza della Croce casalese, che ha trasportato all’ospedale di Piacenza, l’automedica piacentina e l’automedica di Casalpusterlengo e due ambulanze della Croce rossa di Codogno e di Lodi.

Per aiutare con i feriti e mettere in sicurezza i veicoli e l’area, hanno lavorato anche i vigili del fuoco di Casalpusterlengo, con una autopompa, mentre ai rilievi di rito hanno pensato i carabinieri della compagnia di Codogno. Militari che ora stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. I veicoli sono andati distrutti.