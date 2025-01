Sciopero dei trasporti del 25 e 26 gennaio a Milano e in Lombardia, nessuna fascia di garanzia

Rischia di essere un weekend di passione, quello del 25 e 26 gennaio, per chi aveva in programma un viaggio in treno. È stato proclamato, infatti, un sciopero del trasporto ferroviario di 24 ore, senza fasce di garanzia. Proclamata da Sgb, Cub Trasporti e Usb lavoro privato, l'agitazione è legata all'accordo approvato un anno fa, il 10 gennaio, "come ribadiamo dal primo giorno di questa vicenda riteniamo sia da considerarsi il punto di arrivo di un percorso al ribasso delle condizioni di lavoro in questo settore, voluto dall'azienda e sostenuto dai sindacati complici".

"Gli scioperi di novembre e dicembre scorsi - spiegano i sindacati - hanno portato la mobilitazione dei ferrovieri a un livello generalizzato, che ha fatto tremare gli uffici del potere. Dimostrando così che il consolidamento del fronte dei ferrovieri in contrasto alle politiche aziendali e dei sindacati complici può segnare un avanzamento importante e necessario, anche per le rivendicazioni di ogni singolo settore".