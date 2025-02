San Biagio 2025, dalla tradizione del panettone agli eventi in Lombardia

San Biagio si festeggia il 3 febbraio e, a Milano e in Lombardia, questa ricorrenza è molto sentita. Biagio di Sebaste, noto come san Biagio (III secolo – Sebaste, 316), è stato un vescovo cattolico e santo armeno, venerato come santo dalla Chiesa cattolica (vescovo e martire) e dalla Chiesa ortodossa. Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della “pax” costantiniana; il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l’occidentale Costantino e l’orientale Licinio. Nell’VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie in Italia.

I fedeli si rivolgono a san Biagio nella sua qualità di medico, anche per la cura dei mali fisici e in particolare per la guarigione dalle malattie della gola. È anche protettore dei cardatori di lana, degli animali e delle attività agricole. In mancanza di un santo patrono a loro dedicato, a cavallo tra il 2013 e il 2014 alcune équipe d'animazione l'hanno eletto a protettore, indicandolo come patrono degli animatori.

Ecco quale tradizione lombarda e qualche curiosità: dalle leggende alle antiche usanze, fino alla guglia sul Duomo di Milano e al reliquiario a Brescia. Senza dimenticare la Torta tipica di questa festa e gli eventi o le fiere organizzate per celebrare il santo.