Turisti del mistero: viaggio fra i luoghi fantasma della Lombardia

Milano, 9 settembre 2024 - Settembre, tempo di gite di un giorno, approfittando del clima ancora mite. Fra le mete più originali ci sono i cosiddetti luoghi fantasma. Paesi spopolati, attrazioni chiuse e dismesse, insediamenti industriali caduti in disuso. A visitarli ci si può sentire quasi dei "ghostbuster", in ascolto dell'eco di parole e discussioni di chi li frequentò quando erano ancora "vivi". Ecco una lista dei principali in Lombardia: attenzione, però, a controllare che siano visitabili e non inaccessibili perché pericolosi. E, comunque, ricordatevi sempre che siete in zone abbandonate, che potrebbero presentare anche problemi di messa in sicurezza. La cautela è d'obbligo.